Polícia Militar prende  mulher por exercício ilegal da advocacia em um escritório no Centro de Aracaju

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam na tarde da última sexta-feira (02), uma mulher por exercício ilegal da advocacia, no Centro da capital.

A suspeita foi presa por volta das 15h50, minutos depois que os militares foram acionados por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), via Ciosp/190.

No local, um escritório que funcionava em um edifício situado na Avenida Ivo do Prado, os policiais foram recebidos pelo presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da OAB/SE, que informou a equipe do 8º Batalhão que a mulher se passava por advogada para efetuar atendimentos jurídicos.

A mulher foi detida e conduzida à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PM