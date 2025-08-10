POLICIA MILITAR PRENDE MULHER POR SUSPEITA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, NO BAIRRO ADEMAR DE CARVALHO EM LAGARTO

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam nessa sexta (08), uma mulher por suspeita de tentativa de homicídio no Bairro Ademar de Carvalho, na cidade de Lagarto.

Os militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio na localidade. Assim que chegaram ao local, encontraram a suspeita bastante alterada, e um homem com vários ferimentos na região abdominal provenientes de arma branca.

A vítima foi encaminhada, rapidamente, ao Hospital de Universitário de Lagarto.

A suspeita foi encaminhada à delegacia do município para adoção dos procedimentos cabíveis.

Com informações da PM