Policia Militar prende mulher por suspeita de tráfico de drogas em Estância

Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam uma mulher neste sábado (08) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Estância.

Os policiais informaram que a mulher foi vista trocando dinheiro com o homem, que estava em uma motocicleta. Ao notar a presença policial, o suspeito empreendeu fuga, e mulher foi alcançado logo em seguida.

Com ela, os militares apreenderam uma quantidade de maconha, crack e uma quantia em dinheiro trocado. A suspeita relatou que comprou os materiais no Bairro São Conrado, em Aracaju, por R$ 250,00 e vendia na cidade.

Os materiais apreendidos e a mulher foram encaminhados à Delegacia Regional de Estância.

Com informações e foto da PM/SE