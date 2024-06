POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER QUE TRANSPORTAVA MACONHA DENTRO DE ÔNIBUS EM SOCORRO

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam nessa terça-feira (11), uma mulher que transportava maconha dentro de um ônibus do transporte intermunicipal.

O flagrante aconteceu na BR 101, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação teve início após a denúncia de que uma mulher havia recebido uma determinada quantidade de entorpecente nas imediações da Rodoviária do município de Capela.

Os policiais fizeram diligências até o local, para averiguar a informação, mas a suspeita já havia embarcado em um ônibus intermunicipal com destino a Aracaju.

Em seguida, os militares do Bpati seguiram o trajeto do ônibus e interceptaram o veículo nas imediações da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a mulher denunciada permanecia no ônibus coletivo, acompanhada de duas crianças. Dentro de uma bolsa que estava com a suspeita, os agentes apreenderam 145 gramas de maconha.

Ao ser questionada, a mulher confessou que estava levando a droga com a finalidade de entregar ao seu companheiro. O homem cumpre pena no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), na capital.

Após o flagrante, a suspeita foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Com informações e foto da PM/SE