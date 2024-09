POLÍCIA MILITAR PRENDE UMA MULHER SUSPEITA DE AMEAÇAR FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE DE SAÚDE DE ARACAJU COM FACA

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher na manhã desta segunda-feira (23), suspeita de ameaçar funcionários do Posto de Saúde Ministro Costa Cavalcante com uma faca.

A unidade faz parte da rede do município de Aracaju e fica localizada no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

A equipe do 1º BPM foi acionada pelo Ciosp para averiguar a denúncia de que uma mulher estava ameaçando funcionários de um posto de saúde com uma faca.

Na unidade de saúde, três funcionários relataram aos policiais que a suspeita costumava frequentar o posto para causar tumulto e ameaçar os funcionários com uma faca.

Após as denúncias, os policiais militares realizaram diligências com a finalidade de identificar a agressora.

A mulher foi localizada nas imediações do posto de saúde. No momento da abordagem, a suspeita não portava nenhum tipo de arma.

Ela foi detida e encaminhada à Central de Flagrantes para os devidos esclarecimentos.

Com informações da PM/SE