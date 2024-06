POLÍCIA PRENDE MULHER SUSPEITA DE COMETER INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO DE SHOPPING EM ARACAJU

Policiais militares do BPTur prenderam na noite dessa segunda-feira (10) uma mulher suspeita de cometer o crime de injúria racial contra o funcionário de um shopping, na Zona Sul da capital.

A equipe do BPTur foi acionada pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de injúria racial em um estabelecimento comercial que funciona nas instalações do shopping.

No local, o funcionário encarregado pela segurança do shopping informou que foi surpreendido por ofensas racista e palavras de baixo calão proferidas por uma mulher. Ele disse que estava em seu expediente de trabalho e ficou bastante constrangido com a situação.

A mulher foi identificada e encaminhada à delegacia plantonista para que fossem tomadas as medidas legais.

O crime de injúria racial está previsto no Código Penal Brasileiro e consiste em ofender a honra de uma pessoa específica por conta da raça, cor, etnia, religião ou origem.

Com informações da PM