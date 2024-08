POLÍCIA MILITAR PRENDE PASSAGEIRO SUSPEITO DE QUEBRAR A JANELA DE UM ÔNIBUS COLETIVO NA ZONA SUL DA CAPITAL

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite desse sábado (10) um passageiro suspeito de quebrar o vidro da janela de um ônibus coletivo que opera na Zona Sul da capital.

Os policiais do 1º BPM foram acionados pelo motorista de um ônibus coletivo da empresa Viação Atalaia. De acordo com o profissional, durante o trajeto, sem nenhuma justificativa, um dos passageiros quebrou o vidro da janela do veículo.

Após a denúncia, o passageiro foi preso por vandalismo e encaminhado à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE