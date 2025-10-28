POLÍCIA PRENDE PROPRIETÁRIO DE DEPÓSITO DE BEBIDAS POR TRÁFICO DE DROGAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam na madrugada desta segunda-feira (27), um comerciante por tráfico de drogas no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais faziam o patrulhamento de rotina quando receberam a informação sobre uma possível comercialização de entorpecentes dentro de um depósito de bebidas, localizado na Avenida Perimetral, no Bairro São Braz.

Enquanto averiguavam a denúncia, os militares perceberam que havia um motociclista recebendo papelotes de maconha do proprietário do estabelecimento.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o motociclista fugiu em alta velocidade com destino ignorado. Já o proprietário do depósito de bebidas, após passar por uma revista pessoal, foi flagrado portando 88 gramas de maconha, fracionados em bolsinhas e prontos para serem comercializados, quatro gramas de substância análoga ao crack e R$ 20,00 em cédulas de pequeno valor.

Mediante consulta ao sistema de segurança, os policiais constataram que o suspeito responde processo pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas legais.

Com informações da PM/SE