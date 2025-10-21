Policia Militar prende em Neópolis 4 homens por uso de dinheiro falso na região do Baixo São Francisco

Policiais da Força Tática da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira (20), quatro homens suspeitos de usar dinheiro falso no município de Ilha das Flores. A policia informou que a prisão ocorreu em Neópolis.

Os suspeitos foram presos no momento em que estavam em uma balsa que faz a travessia da cidade de Neópolis para Penedo (AL). Eles foram localizados após moradores de Ilha das Flores denunciarem o uso de cédulas falsas em estabelecimentos comerciais da região.

No momento da prisão, os policiais apreenderam várias cédulas com sinais de falsificação, aparelhos celulares e documentos dos suspeitos. O material foi levado para uma agência bancária, onde foi confirmada a fraude.

As vítimas que compareceram à delegacia de Neópolis reconheceram os suspeitos e confirmaram a denúncia. O caso foi registrado como uso de moeda falsa e segue sob investigação.

Com informações e foto da SSP