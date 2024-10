Tentativa de assalto a ônibus terminam com homem baleado e suspeito linchado no município de Lagarto

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) prenderam na manhã desta segunda-feira (30) um homem após tentativa de assalto à mão armada na cidade de Lagarto.

De acordo com a vítima, um motorista de ônibus do transporte intermunicipal, ele foi surpreendido pelo assaltante armado no momento em que estava no fundo do veículo em que trabalha.

O motorista informou que depois de roubar toda a renda da manhã de trabalho e ainda tomar o celular de um passageiro, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta.

Ainda segundo a vítima, ele aproveitou para reagir no momento em que o infrator subiu na moto. Durante a luta corporal, o assaltante conseguiu fugir, mas foi acompanhado de perto pelo motorista.

Ao utilizar a arma de fogo para tentar roubar uma segunda motocicleta, a primeira vítima conseguiu derrubar o suspeito. No novo embate, foram efetuados dois disparos, porém o criminoso acabou sendo contido com a ajuda de populares. Um cidadão que passava pelo local foi atingido por um disparo na região do tórax. Ele foi socorrido e conduzido ao Hospital Universitário de Lagarto.

O assaltante sofreu diversos ferimentos ao ser linchado pela população, antes da chegada da PM. Ele está internado no mesmo hospital, ainda sem identificação pessoal.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional, onde foi entregue o armamento utilizado nos crimes, uma pistola com numeração raspada e dois carregadores contendo 18 munições.

Fonte e foto PM/SE