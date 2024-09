POLICIA MILITAR PRENDE SUSPEITO COM 150 COMPRIMIDOS DE ANFETAMINA NO BAIRRO SOLEDADE, EM ARACAJU

Policiais Militares do BPRp prenderam nessa terça-feira (10) um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Soledade, em Aracaju. A ação resultou na apreensão de 150 comprimidos da droga sintética anfetamina.

O flagrante aconteceu após o suspeito notar a presença policial, e acelerar o veículo em uma velocidade bem superior ao permitido na via para tentar fugir.

No procedimento de busca pessoal, os militares notaram que o condutor tentava esconder uma embalagem no veículo, tratando-se 150 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como “rebite”.

Aos policiais, o suspeito alegou que presta serviços para empresas de aplicativo, e recebeu os materiais de um homem no Bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro, e o destino seria o Bairro Mutirão, no mesmo município.

Após o flagrante, a ocorrência foi encaminhada à delegacia.

Com informações da PMSE