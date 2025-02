Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Aracaju

Nesta segunda-feira (3), militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na Orla de Atalaia, Zona Sul da capital. A ação foi desencadeada após denúncias de populares. Com o suspeito foram apreendidos pedras de crack e armas brancas.

A denúncia repassada aos policiais indicava que, no estacionamento da Galeria J Inácio, na Orla, havia um homem armado com um facão, ameaçando os donos de veículos. A equipe do BPTur se deslocou até o local e identificou o suspeito.

Durante a abordagem, foram encontrados com o homem uma faca e várias pedras de crack. Além disso, os policiais apreenderam mais dois facões, dezenas de pedras de crack e um caderno com anotações.

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido.

Fonte SSP