Polícia Militar prende suspeito por importunação sexual no Santos Dumont

Policiais do Getam prenderam na manhã desta segunda-feira (20) um homem suspeito de importunação sexual no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Os militares realizavam rondas pela rua Elizeu Santos, quando foram solicitados por uma senhora. A vítima informou que estava sendo perseguida por um homem que, além de segui-la, vinha praticando gestos obscenos em sua direção, tocando suas partes genitais.

Segundo a denunciante, o suspeito também teria tirado fotos dela sem autorização, e esta não seria a primeira vez que ele agia da mesma maneira em relação a ela.

A vítima apontou o indivíduo, que se encontrava nas proximidades. Os militares realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser indagado sobre o relato da vítima, o homem confirmou os fatos e mostrou aos policiais diversas fotos da mulher armazenadas na galeria do seu aparelho celular. O suspeito também apresentou um cartão de usuário, informando possuir histórico de acompanhamento no CAPS III Jael Patrício de Lima.

Durante a abordagem, populares se aproximaram e relataram aos policiais outros casos parecidos envolvendo o mesmo homem e outras mulheres da localidade.

Diante dos fatos, o suspeito e a vítima foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

Com informações da PM/SE