POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS DURANTE ABORDAGEM VEICULAR EM SOCORRO

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) efetuaram a prisão de um homem por tráfico de drogas ilícitas. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (6) no Conjunto Marcos Freire I, município de Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento, a equipe visualizou um veículo na cor cinza, utilizando películas escuras nos vidros. Diante da suspeita, os militares iniciaram buscas pessoais nos ocupantes do automóvel.

Com o passageiro, foram encontrados 13 papelotes contendo substância semelhante à cocaína. Ainda durante a busca, o suspeito confessou aos militares que em sua residência continha mais quantidades de entorpecentes que seriam usados para comercialização ilegal.

Em virtude das informações, os policiais se deslocaram até o imóvel do suspeito, onde foram encontrados aproximadamente mais 100 gramas de cocaína. O caso foi encaminhado à Delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE