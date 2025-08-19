Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas no Bairro Santa Maria

Na tarde da última segunda-feira (18), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um suspeito por tráfico de drogas no Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento na região quando notou um homem apresentar comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura policial, deixando uma sacola cair. Durante a abordagem, foram encontrados 10 envelopes do tipo “zip lock” com maconha, além de mais porções da mesma droga e cocaína na sacola.

Após consulta, foi constatado que o suspeito já possuía passagem pelo sistema prisional.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

