Polícia Militar prende 3 homens envolvidos em saque de carga de caminhão acidentado na BR-101

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam três homens envolvidos no saque de carga de um caminhão que transportava caixas de granola na BR-101. As prisões aconteceram no início da noite deste domingo (19), no trecho do município de Estância, região Sul do estado.

A equipe foi acionada para prestar apoio a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após um acidente, ocorrido na altura do KM 157 da BR-101, envolvendo um caminhão de carga. Segundo informações, o veículo havia saído da pista e colidido contra um paredão, ocasionando a morte do motorista.

Enquanto monitorava a área do acidente, a equipe do 6º BPM flagrou diversas pessoas saqueando a carga do caminhão, mesmo diante do cenário de fatalidade.

Após dispersarem a multidão, os policiais militares flagraram dois homens tentando deixar o local com caixas contendo sacolas de granolas, provenientes da carga tombada. Pouco tempo depois, os agentes localizaram um veículo, conduzido por um terceiro homem, que transportava outra parte da mercadoria saqueada.

De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidente. Sua apropriação por populares é um crime previsto pelo Código Penal.

Sendo assim, os homens foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia para a adoção das medidas cabíveis ao caso.

Com informações e foto da PM/SE