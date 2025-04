POLICIA MILITAR PRENDE TRÊS HOMENS POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E APREENDE DROGAS NO BAIRRO OLARIA

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) prenderam na madrugada desta segunda-feira (21), três homens por posse irregular de arma de fogo e entorpecentes no Conjunto Maria do Carmo II, Bairro Olaria, em Aracaju.

A ação teve início no momento em que os militares abordaram quatro ocupantes em um veículo. Os abordados alegaram que estavam em uma corrida por aplicativo.

O motorista foi liberado, e a equipe seguiu para o ponto de origem da viagem, onde a sogra de um dos suspeitos autorizou a entrada no imóvel.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram uma espingarda calibre .44, seis munições do mesmo calibre, dois tabletes de maconha (totalizando 230g), uma balança de precisão, uma capa tática de colete e duas placas balísticas.

Além disso, a policia informou que dois homens estavam em regime de saída temporária do sistema prisional.

Os três envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Com informações da PM/SE