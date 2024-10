POLÍCIA PRENDE TRÊS HOMENS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO OCORRIDO NO BAIRRO AMÉRICA EM ARACAJU

Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam três homens suspeitos de participação em um crime de homicídio ocorrido no Bairro América, Zona Oeste de Aracaju. O trio foi preso no município de São Cristóvão, no último sábado (11).

Os policiais foram acionados, na sexta-feira (10), após a informação de que havia acontecido um crime de homicídio na Rua Espírito Santo, no Bairro América. De acordo com relato de testemunhas, três homens armados desembarcaram de um veículo e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Em meio às buscas pelos suspeitos, realizadas durante todo o sábado (11), os militares do Batalhão de Radiopatrulha localizaram o veículo utilizado pelos criminosos no Conjunto Marcelo Déda, no município de São Cristóvão. Neste momento, os agentes foram avisados por populares sobre a localização de um dos homens, que havia abandonado o carro em fuga.

O suspeito foi interceptado nas imediações da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Durante a prisão, ele confessou a participação no homicídio e informou que os outros dois envolvidos no crime estariam escondidos em um apartamento localizado no conjunto Madre Paulina, também em São Cristóvão.

A equipe policial foi até o imóvel rapidamente, mas os suspeitos já haviam deixado o local. Dentro do apartamento, os policiais militares apreenderam as três armas de fogo, supostamente utilizadas para o cometimento do crime, 38 munições, uma touca balaclava, uma pequena quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão.

Assim que saíram do residencial, os policiais foram alertados sobre a possibilidade de os suspeitos estarem se deslocando para a Rodoviária Nova, com a finalidade de fugir para o interior sergipano.

De imediato, os policiais deram continuidade às diligências e localizaram o grupo antes do embarque. Além de confessaram a participação no crime, os suspeitos afirmaram que o veículo utilizado por eles durante a prática do homicídio havia sido roubado na última terça-feira (08), nas imediações do Oratório de Bebé, em Aracaju.

Os três homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE