Polícia Militar prende três suspeitos de roubo no Bairro Jardins, em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE), por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e com o apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), prendeu na noite da última sexta-feira, 25, três jovens suspeitos de roubo na Avenida Deputado Sílvio Teixeira, no Bairro Jardins.

A ocorrência teve inicio quando a equipe do BPTur foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para intervir em um roubo a pessoa próximo ao Banco Banese. Durante o deslocamento, os policiais encontraram uma equipe do BPTran que já havia detido os três suspeitos.

No local, a vítima reconheceu os três infratores como autores do assalto. Durante a abordagem, foi encontrada uma faca de cabo branco, utilizada no roubo, em posse de um dos suspeitos. Com o grupo, foram apreendidos o celular pertencente à vítima e mais quatro aparelhos celulares. Os suspeitos confessaram ter roubado quatro dos cinco celulares nas imediações do Shopping Jardins no mesmo dia.

O trio foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

