Polícia Militar prende três suspeitos por receptação de motos roubados

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a prisão de três homens por receptação de veículos com restrição por roubo ou furto. O fato ocorreu no final da noite dessa terça-feira (3) no Bairro Santa Maria em Aracaju.

Durante patrulhamento os militares perceberam uma motocicleta Honda Broz sendo conduzida por uma mulher em atitude suspeita nas proximidades de um posto de combustível. Após verificações, foi constatado que o código da placa não era correspondente ao do chassi do veículo.

Momentos depois, um homem que conduzia outra motocicleta suspeita chegou ao local e após realizar buscas as equipes contataram que a placa não era compatível com o chassi, e se tratava de outro veículo com restrição por roubo ou furto.

Diante da suspeita, o homem confirmou que as motocicletas foram alteradas por outro suspeito e que sabia onde ele morava.

Em seguida, as equipes se deslocaram até a residência e ao entrar no imóvel com autorização da proprietária, encontraram as placas originais das respectivas motocicletas.

Diante do flagrante, os três suspeitos e os dois veículos foram direcionados à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da SSP