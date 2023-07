Policia Militar  prende um homem duas vezes em menos de 24 horas no Conjunto Bugio, em Aracaju

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem duas vezes em menos de 24 horas. Os flagrantes aconteceram no Conjunto Bugio, na Zona Norte de Aracaju, entre quarta-feira (12) e quinta-feira (13).

Durante o patrulhamento de rotina no Bugio, os policiais abordaram um homem e encontraram papelotes de cocaína com ele.

Após consultarem a identificação do suspeito, os agentes descobriram que o mesmo homem havia sido flagrado no dia anterior, também por uma equipe do BPChoque, com diversos cigarros de maconha.

O suspeito foi detido mais uma vez e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Com informações da PM/SE