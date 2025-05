POLÍCIA MILITAR PRENDE UM HOMEM  E APREENDE QUASE 23 KG DE DROGAS NO BAIRRO PONTO NOVO, EM ARACAJU

Policiais militares do BPRp prenderam nessa terça-feira (06), um homem com cerca de 23 quilos de drogas no Bairro Ponto Novo, em Aracaju,

As informações são de que os militares do BPRp tomaram conhecimento que um imóvel, localizado na Rua Pastor Jason Oliveira dos Anjos, era utilizado como depósito de entorpecentes.

No local, um homem em atitude suspeita foi flagrado quando saía para realizar uma entrega na invasão do Bananal. Ele conduzia um veículo Hyundai i30, cor preta, e portava 1kg crack.

No imóvel, os militares apreenderam aproximadamente 23 kg de drogas, sendo 13,4 kg de crack e 9,45kg de cocaína, além de balanças de precisão, embalagens plásticas, fita adesiva, faca, caixa térmica e três aparelhos celulares.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE