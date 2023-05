Policia Militar prende uma mulher por supeita de tráfico de drogas e apreende 35 pedras pequenas de crack em Propriá

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (12) uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de drogas no conjunto Maria do Carmo, em Propriá. Os militares receberam denúncias sobre um tráfico ilícito de drogas que estaria acontecendo no conjunto Maria do Carmo.

A guarnição se deslocou até a área indicada, identificou a suspeita e, durante inspeção no local, foram encontradas trinta e cinco pedras pequenas de crack, prontas para comercialização; cinco pedras maiores, divididas em duas embalagens plásticas e duzentos e oitenta e seis reais em dinheiro em uma sacola plástica.

A guarnição encaminhou a mulher à Delegacia Regional de Propriá para adoção das providências cabíveis.