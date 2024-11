Polícia Militar realiza I Curso de Operações de Inteligência Policial

Com a finalidade de seguir a passos largos rumo à prestação de serviços de segurança pública cada vez mais eficiente, técnico e humanizado, a Polícia Militar do Estado de Sergipe realiza o I Curso de Operações de Inteligência. A aula inaugural aconteceu na manhã desta segunda-feira, 25, no auditório do SergipeTec, no município de São Cristóvão.

O curso pretende capacitar profissionais da Polícia Militar de Sergipe e de outras instituições com habilidades alinhadas às mais eficazes práticas de operações de inteligência atualmente empregadas. Nesse sentido, os participantes contarão com 160 horas/aulas, divididas em 17 disciplinas teóricas e práticas, desenvolvendo nesses profissionais as habilidades essenciais para desempenharem com excelência suas funções, especialmente enquanto agentes de operações de inteligência.

Durante o evento, o subcomandante-geral da Corporação, coronel Carlos Rolemberg, comentou sobre o aprimoramento e a consolidação da doutrina de inteligência na Polícia Militar de Sergipe.

“Estamos avançando de forma emblemática a fim de tratar a inteligência policial como instrumento significativo, importante e primordial para as ações de segurança pública. Por tudo isso, parabenizo o comando da PMSE pela iniciativa de fomentar o ensino na Corporação e entender a importância do conhecimento como uma nova formatação na metodologia de ação dos profissionais de segurança pública. Assim, a Polícia Militar avança para os seus 190 anos de forma profissional, técnica e comprometida com as suas ações”, exclamou o coronel Carlos Rolemberg, que na ocasião representou o comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro.

Além da realização do I Curso de Operações em Inteligência, a Polícia Militar vem promovendo uma série de cursos de aperfeiçoamento no âmbito da Inteligência Policial. Somente neste ano, mais de 200 policiais militares foram qualificados pela Agência Central de Inteligência da Corporação.

“Inicialmente eu agradeço ao nosso comandante-geral por todo apoio que temos recebido durante a sua gestão, principalmente no que se refere à qualificação dos policiais militares. São cursos que formam os nossos agentes com métodos de inteligência, a fim de que, de maneira técnica e seguindo a doutrina adequada, possamos assessorar ainda mais a Polícia Militar”, explicou o Diretor da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, coronel Wembley Gois.

Palestra

Com o tema: “A importância do setor de operações na atividade de inteligência”, a aula magna foi ministrada pelo tenente-coronel Fernando Ferreira da Silva Júnior, vice-diretor da Agência Central de Inteligência da PMSE. O palestrante é militar estadual há mais de 28 anos, Bacharel em Direito, Pós Graduado em Gestão Pública, Pós Graduado em Gestão Estratégica da Segurança Pública e especialista em Policiamento Ambiental.

Fonte: Ascom PM/SE