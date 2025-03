PM realiza negociação com homem suspeito de violência doméstica para que ele se entregue

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem tentou agredir a ex-companheira na tarde desta terça-feira (11), no Conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, em Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que uma mulher que estaria se separando do companheiro acionou a polícia para pedir ajuda, pois o homem estava agindo com violência.

Equipes da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) estão atuando para que um homem suspeito de violência doméstica se entregue à polícia.

A policia informou ainda que a ex-esposa e uma criança conseguiram sair do imóvel antes que a agressão fosse consumada, enquanto o homem permaneceu dentro da residência, ameaçando tirar a própria vida.

Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para atender a ocorrência.

Foto redes sociais