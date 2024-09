POLÍCIA MILITAR REALIZA REUNIÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL 2024 EM SERGIPE

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, realizou na manhã desta terça-feira (24), uma importante reunião com o alto comando da Corporação.

O encontro teve como objetivo principal alinhar os últimos detalhes do plano de segurança para o Pleito Eleitoral 2024, garantindo a tranquilidade e a ordem durante o período de votação.

Participaram da reunião, os comandantes do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando de Policiamento Militar da Interior (CPMI), além de representantes do Comando do Policiamento Especializado e do subcomandante-geral, coronel Carlos Rolemberg. Na pauta, foram abordadas estratégias de atuação, mobilização de recursos e integração das diversas unidades da Polícia Militar, para assegurar a segurança dos cidadãos e a integridade do processo eleitoral.

O comandante-geral enfatizou a importância do planejamento e da execução eficaz das ações de segurança, destacando que a presença da Polícia Militar nas eleições é fundamental para reforçar a confiança da população nas instituições e no processo democrático.

A Polícia Militar de Sergipe segue em vigilância e preparação, sempre em busca de uma atuação proativa e eficaz, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e o fortalecimento da democracia.

A PMSE estabeleceu um planejamento operacional, que determina o emprego de 3,5 mil policiais militares em todo o estado. Além das unidades de policiamento de área, a corporação também irá escalar equipes de unidades especializadas para reforçar a operação destinada à ordem do pleito eleitoral deste ano. O planejamento foi elaborado junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Segundo o coronel Gilberto Melo, chefe de planejamento da operação Eleições 2024, a ação terá início na sexta-feira, dia 4 de outubro. “Nossa operação terá início às 12h e contempla cinco fases de policiamento, que abrangem tanto o período anterior à eleição quanto a totalização dos votos e as festas de comemoração dos eleitos”, expôs.

De acordo com o coronel Gilberto Melo, o planejamento foi elaborado de forma integrada entre as instituições de segurança pública e demais órgãos envolvidos no pleito eleitoral, sendo coordenado pelo TRE.

