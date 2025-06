Polícia Militar realiza solenidade para entrega de armamentos, equipamentos e viaturas

A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por meio do comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, realizou, nesta quinta-feira (26), a entrega de armamentos, equipamentos e viaturas a diversas unidades operacionais da corporação. A solenidade aconteceu no Quartel do Comando Geral (QCG), localizado no Bairro Industrial, em Aracaju.

Na ocasião, foram entregues 23 pistolas Spark ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Essas pistolas são armas não letais, cujo objetivo principal é neutralizar temporariamente o alvo por meio de pulsos elétricos, sem causar danos permanentes. Além disso, duas viaturas, altamente equipadas para o serviço operacional, foram destinadas ao Bope e ao Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp).

Durante a solenidade, também foram entregues 60 granadas, três kits de arrombamento, 30 pistolas PT840, 10 pistolas Berettas e um gerador de energia. Esses materiais foram distribuídos entre unidades como o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), Forças Táticas do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), além da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

Os equipamentos foram adquiridos por meio de investimento do Governo do Estado de Sergipe — com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública —, além de emenda parlamentar do deputado estadual Luizão Danatrump e de doação da Força Nacional de Segurança Pública.

Na oportunidade, o comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou a constante valorização profissional em sua gestão, tanto por meio da obtenção de equipamentos quanto por cursos específicos de capacitação. “Seguimos investindo em equipamentos, armamentos e viaturas para proporcionar uma contínua melhoria nas condições de trabalho dos integrantes da corporação. Nosso objetivo é sempre enaltecer o trabalho de cada policial militar junto à sociedade sergipana. Além destes investimentos, mais de 120 cursos já foram ministrados buscando qualificar nossos policiais militares, sendo assim, temos a convicção da importância em valorizar cada vez mais nossa tropa”, afirmou o coronel.

A PMSE reafirma seu compromisso em promover excelentes condições de trabalho para seus integrantes, visando um serviço de excelência prestado por cada policial militar a toda a população de Sergipe.

Fonte: Ascom PM/SE