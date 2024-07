POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE VAI REALIZAR MAIS UMA EDIÇÃO DO PROGRAMA “AVANÇAR EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO”

A Polícia Militar de Sergipe realizará, nesta quinta-feira (18), na sede do 4º BPM, no município de Canindé de São Francisco, a terceira edição do Programa Avançar.

O programa consiste na disponibilização de serviços prestados por diversos segmentos da Polícia Militar e, também, por órgãos externos, com o objetivo de ofertar mais qualidade de vida e bem-estar aos policiais militares e seus dependentes.

A concretização desse projeto é uma iniciativa do comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, que atua constantemente na busca por melhorias para todos aqueles que compõem a Corporação, garantindo dignidade e qualidade de vida.

Na ocasião, a Polícia Militar ofertará os seguintes serviços:

Consultas médicas em ortopedia, clínica médica, fisioterapeutas e nutricionistas; realização de testes rápidos para infecções sexualmente transferíveis (IST); atualização de cartão de vacinas.

Apresentação dos serviços ofertados pela Assessoria Pró-Vida à tropa, através dos seus núcleos; atendimento às policiais militares femininas em suas demandas específicas.

Confecção e impressão de carteiras funcionais; assessoria sobre Direitos Militar; orientações sobre a legislação atual sobre armas de fogo.

Informações sobre cursos de qualificação da tropa; divulgação dos programas: Ronda Maria da Penha, Proerd e Judô.

Conferência de carga e material bélico (substituição e manutenção); fornecimento de material necessário para atividade laboral;

Inspeção e orientação acerca da padronização da identificação visual da unidade; orientações com base na doutrina de comunicação social;

Disponibilização do setor de conferência, onde serão prestadas informações sobre a folha de pagamento dos policiais militares;

Atualização cadastral, capacitação dos motoristas, confecção de senhas de abastecimento, dentre outras renovações pertinentes à frota orgânica e locada.

Pelos órgãos externos haverá os seguintes atendimentos:

Prestação de serviços inerentes às diversas atividades bancárias do segmento, disponíveis ao servidor público militar estadual, pelo Banco do Estado de Sergipe (BANESE).

Atualização de cadastro, emissão de carteiras de titulares e dependentes, adesão de novos beneficiários, autorização de exames, encaminhamento de perícias, dentre outros serviços, pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (IPESAÚDE).

