POLÍCIA MILITAR REFORÇA AÇÕES DO POLICIAMENTO DE TRÂNSITO DURANTE FERIADO PROLONGADO EM SERGIPE

Para o feriado prolongado da Semana Santa e Dia de Tiradentes, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estabeleceu um planejamento operacional para reforçar a segurança viária desde a quarta-feira (16), a partir das 16 horas, até o término da segunda-feira (21). Policiais militares foram escalados extraordinariamente, para o aumento do efetivo e da quantidade de viaturas destinadas à segurança das rodovias estaduais de Sergipe.

De acordo com o comandante do BPRv, tenente-coronel Aldevan Silveira, ao todo serão dez viaturas e o caminhão boiadeiro. “Para que haja, além desse reforço, uma sensação de segurança maior nas vias”, ressaltou.

Também durante o feriadão, o BPRv estará reforçando a atuação em torno da aplicação da Lei Seca, do excesso de velocidade e do uso de celular. “O BPRv terá seus postos espalhados pelo estado, aplicando o teste do etilômetro e verificando o excesso de velocidade”, evidenciou o tenente-coronel.

Crianças

Além do acompanhamento das ocorrências da Lei Seca e excesso de velocidade, o BPRv também estará atuando na segurança viária no tocante ao transporte das crianças. “Até um ano de idade, a criança deve estar no bebê conforto. De um aos quatro anos, na cadeirinha. Dos quatro a sete anos, no assento elevado. Lembrando que em motocicletas somente podem ser transportadas crianças a partir dos dez anos e com o capacete”, explicou o comandante do BPRv.

Acionamento

Caso seja necessário acionar o BPRv, o cidadão pode entrar em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pelo telefone 190. As equipes mais próximas ao local do fato serão rapidamente direcionadas para os atendimentos relativos à segurança viária nas rodovias estaduais de Sergipe.

Com informações da SSP