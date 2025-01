POLÍCIA MILITAR REFORÇA COMBATE À CRIMINALIDADE EM SERGIPE COM CERCA DE 5 MIL OPERAÇÕES EM 2024

Em reforço às ações de enfrentamento qualificado à criminalidade em Sergipe durante o ano de 2024, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) deflagrou 4.928 operações direcionadas pela Agência Central de Inteligência, com informações estratégicas sobre as áreas de maior incidência de investidas criminosas. Como resultado dessas ações policiais contra o crime, prisões de suspeitos e apreensões de materiais ilícitos contribuíram também para evitar novas investidas criminosas e aumentar a segurança dos sergipanos.

As operações foram realizadas pelas equipes de todas unidades da corporação, vinculadas aos três comandos da instituição: Policiamento Militar da Capital (CPMC), Policiamento Militar do Interior (CPMI) e do Policiamento Militar Especializado (CPME).

Nos territórios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Maruim e Santo Amaro das Brotas, o CPMC contabilizou 1.849 operações policiais realizadas durante 2024. Dentre as principais ações, foram destacadas as operações ‘Força Ostensiva’, ‘Comércio Mais Seguro’, ‘Meu Bairro Mais Seguro’, ‘Reforço’ e ‘Visibilidade’.

Tais operações foram desenvolvidas com base nas informações de inteligência repassadas às equipes policiais em atuação nas ruas, conforme detalhou o sub-comandante do CPMC, tenente-coronel Thiago Costa. “O policiamento orientado pela inteligência, junto à nossa Agência Central de Inteligência, permite que a gente consiga direcionar e alocar os nossos recursos da melhor forma nas operações”, evidenciou.

Com as informações de inteligência, as equipes puderam atuar incisivamente nos locais onde foram identificadas maior incidência de atividades criminosas nas áreas cobertas pelas unidades do CPMC. “Mapeamos as áreas de maiores índices de criminalidade, e concentramos o nosso apoio tanto do policiamento comunitário, quanto do especializado nessas localidades”, especificou o sub-comandante do CPMC.

Ações espalhadas

Já nos outros 65 municípios de Sergipe, o Comando do Policiamento Militar do Interior (dividido em oito áreas de policiamento) deflagrou 2.819 operações em todas as regiões do estado durante o ano passado. No âmbito das principais operações deflagradas pelo CPMI, estão a ‘Cidade Segura’, ‘Divisa Segura’, ‘Comércio Seguro’ e ‘Reforço’.

Como resultado das operações, o coronel Sidney Barbosa, comandante do CPMI, destacou a redução nos homicídios (-25%), roubos (-30%) e roubos de veículos (-40%) no interior do estado. “Essas retrações foram experimentadas principalmente nas grandes cidades, mas também em municípios menores. Em 2024, 28 municípios sergipanos não tiveram homicídios”, contextualizou.

Diante dos resultados positivos, o comandante do CPMI evidenciou que o objetivo para 2025 é reforçar o enfrentamento à criminalidade em Sergipe: “Nosso trabalho esteve focado no aumento da ostensividade e na integração com a Polícia Civil. Agora, fizemos a avaliação de cada área e traçamos as metas para 2025, com o compromisso de manter a queda nos índices de criminalidade”.

Especializadas

Em reforço especializado às unidades de área, como os batalhões e companhias independentes vinculados ao CPMC e ao CPMI, o Comando do Policiamento Militar Especializado deflagrou 260 operações por todo o estado. No tocante ao CPME, estão as operações ‘Força Ostensiva’, ‘Meu Bairro Mais Seguro’, ‘Madrugada Segura’, ‘Reforço’ e ‘Visibilidade’.

O chefe de operações da unidade, major Albérico Sales Silva, destacou como ponto importante as operações referentes às intensificações em abordagens a veículos. “Essa maior ostensividade das unidades do CPME auxiliou na redução dos números de criminalidade tanto na capital, quanto no interior do estado”, explicou o major.

Durante a intensificação das operações de abordagens, o CPME registrou ocorrências de identificação de veículos com restrição de roubo ou furto e prisão de foragidos da Justiça, além da apreensão de drogas. “O policiamento preventivo auxiliou bastante na redução dos índices de criminalidade em todo o território sergipano”, ressaltou major Albérico.

Apoio da população

Para aumentar a efetividade da atuação policial nas operações da Polícia Militar por todo o estado, também é imprescindível a participação da população. Informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à Polícia Militar por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190. Os operadores do Ciosp estão de prontidão para o recebimento dos acionamentos e direcionamento das equipes mais próximas aos locais de cada ocorrência.

Foto: Ascom SSP