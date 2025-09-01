Policia Militar reforça policiamento em Itabaiana durante a Micarana 2025

A Polícia Militar de Sergipe desempenha um papel fundamental na segurança da Micarana 2025, uma das maiores micaretas do estado, que termina neste domingo (31). Com um efetivo reforçado, a PMSE garante que as comemorações do 137º aniversário de Itabaiana ocorram com tranquilidade e ordem, permitindo que a população desfrute da festa com segurança.

Para dar conta do grande público — estimado em 70 mil pessoas na noite de sábado — a PMSE montou uma operação especial, com reforço de mais de 350 policiais militares escalados de maneira extraordinária a cada noite do evento.

O 3º Batalhão, unidade responsável pela segurança do município, atua em conjunto com unidades especializadas, como o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), o Batalhão de Caatinga e o Grupamento Tático Aéreo.

De acordo com o tenente Kori, do 3° Batalhão, a missão da PMSE durante a Micarana é clara e objetiva: realizar o policiamento ostensivo preventivo, coibindo a prática de crimes e garantindo a segurança dos foliões e moradores. “O trabalho da corporação é essencial para que o evento, que reúne grandes nomes da música nacional e atrações locais, transcorra sem incidentes, reforçando o compromisso da Polícia Militar de Sergipe com a paz e a segurança pública em todo o estado.”

Com informações e foto PM/SE