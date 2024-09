POLICIA MILITAR RESGATA 18 AVES SILVESTRES EM UM CATIVEIRO NO POVOADO ANGAZ, MUNICÍPIO DE CAPELA

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPam) apreenderam na última quinta-feira (19), 18 aves silvestres criadas em cativeiro no Povoado Angaz, município de Capela.

Durante a realização da Operação “Mata Atlântica em Pé”, deflagrada no município de Capela, em ação conjunta com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), os militares apreenderam 18 aves silvestres em uma mercearia. As aves estavam em cativeiro e o proprietário não possuía autorização dos órgãos competentes.

O responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que será encaminhado à Justiça.

Os animais ficaram aos cuidadas da Adema para soltura nos respectivos biomas.

Com informações foto da PM/SE