Polícia Militar resgata aves silvestres em Nossa Senhora do Socorro

A Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAm) autuou na manhã desse sábado (18), um homem por ter animais silvestres em cativeiro, no Loteamento São Brás, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que a equipe realizava fiscalização na região, quando visualizou 5 gaiolas com aves, em frente a uma residência da localidade.

Ao questionar o homem, se havia mais aves, ele admitiu que tinha mais 6 aves silvestres no interior da sua casa.

Como o proprietário não tinha licença para a guarda dos animais, informamos que seria feito o recolhimento de todas as aves.

Os animais e as gaiolas foram apreendidas e entregues ao órgão responsável para avaliação e devidos cuidados veterinários.

Foto PM/SE