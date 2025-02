POLÍCIA MILITAR RESGATA MULHER MANTIDA REFÉM PELO EX-COMPANHEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CARMÓPOLIS

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do CIOE, do GGCC e do 9º Batalhão, libertou nesta terça-feira (25) uma mulher que era mantida refém pelo ex-companheiro, na zona rural do município de Carmópolis.

Os policiais do 9º Batalhão foram os primeiros a chegar ao local. Após confirmarem a situação de cárcere privado, acionaram o protocolo de atendimento para ocorrências de crise. Imediatamente, as equipes especializadas do CIOE e do GGCC assumiram a negociação com o suspeito.

Após cerca de duas horas de diálogo, a equipe da Polícia Militar conseguiu persuadir o suspeito a se render, garantindo a integridade física dele e da vítima. A ocorrência foi concluída sem feridos.

Com informações da PM/SE