POLÍCIA MILITAR RETIRA OS ANIMAIS SOLTOS DE RODOVIAS ESTADUAIS EM OPERAÇÃO DO FERIADO PROLONGADO

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Sergipe intensificou o patrulhamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado da Consciência Negra, registrando um aumento no fluxo de veículos e reforçando as ações preventivas contra sinistros de trânsito.

Para garantir a segurança viária, o BPRv ativou a Operação Jaguar Boiadeiro, com rotas estratégicas em trechos previamente mapeados que apresentam alta incidência de animais soltos. Além das rondas preventivas, a equipe também respondeu a chamados emergenciais encaminhados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

Durante a operação, que abrangeu o período de 20 a 23 de novembro, foram recolhidos e apreendidos sete animais – entre equinos e bovinos – que estavam soltos no leito das estradas, representando um grave risco à segurança dos usuários.

Rodovia SE-228 (Carmópolis): Uma égua e uma potra de pelagem preta, além de um jumento, foram apreendidos na via.

Rodovia SE-050 (Aracaju): Quatro animais bovinos foram recolhidos na região.

Os animais encontrados vagando sobre a pista ou nas margens imediatas das rodovias são removidos e encaminhados para local seguro, conforme a legislação.

Somente neste ano de 2025, o BPRv já retirou mais de 350 animais das margens das rodovias estaduais. Este número robusto reitera a gravidade e o alto potencial de acidentes causados pela presença de animais de grande porte nas vias.

O Batalhão de Polícia Rodoviária reforça seu compromisso contínuo com a segurança nas rodovias e faz um apelo aos proprietários rurais sobre a responsabilidade civil e criminal de manter a guarda de seus animais.

A orientação é manter cercas e pastagens adequadamente fechadas, evitando que os animais acessem o domínio viário. O BPRv salienta que, em caso de sinistro de trânsito envolvendo animais, os responsáveis podem ser acionados judicialmente para ressarcir os danos e responder pelas vidas em risco.

Com informações e foto da PM/SE