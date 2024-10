Polícia Militar segue com o planejamento da Operação Pré-Caju 2024

Com o objetivo de garantir a segurança dos foliões que participarão do Pré-Caju 2024, a Polícia Militar de Sergipe realizou mais uma reunião de planejamento estratégico. A festa, considerada a maior prévia carnavalesca do Brasil, contará com cerca de três mil policiais, divididos entre os dias 08 e 10 de novembro.

De acordo com o subcomandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), setor responsável pela supervisão da Operação Pré-Caju 2024, tenente-coronel Thiago Costa, a Corporação segue com a execução do planejamento no que diz respeito à organização de setores, definições de modalidades de policiamento e logísticas, entre outros.

“A partir dessas definições, seguimos com outros desdobramentos, a exemplo de reuniões com comandantes de efetivos responsáveis pelo acompanhamento dos trios elétricos, pelo patrulhamento do percurso da festa, pelas áreas dos portões e pelo policiamento periférico. Tudo é planejado com bastante antecedência para que as diretrizes, determinadas pelo Comando Geral, cheguem à tropa da melhor maneira possível”, explicou o tenente-coronel Thiago Costa.

Também estiveram presentes na reunião, o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Rolemberg, o comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel George Melo, o comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Sidney Babosa, além dos comandantes de batalhões e unidades especializadas.

Fonte: Ascom PM/SE