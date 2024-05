PM VAI EMPREGAR 6.800 MILITARES E A CORPORAÇÃO VAI ATUAR EM APROXIMADAMENTE 53 EVENTOS DE SERGIPE

Diante da expectativa da realização de festejos juninos em cerca de 33 municípios sergipanos, a Polícia Militar de Sergipe planejou uma operação de segurança para garantir a tranquilidade de sergipanos e turistas que nos visitam em grande número nesse período.

Os detalhes da operação foram apresentados ao comandante-geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro, na manhã desta segunda-feira (27), no Quartel do Comando Geral, na capital.

Com a previsão do pronto emprego de 6.800 militares, a Polícia Militar vai atuar em aproximadamente 53 eventos, durante o período que se estende de 26 de maio a 14 de julho. Dessa maneira, o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) elaborou o planejamento para o policiamento ostensivo, que inclui desde a capacitação antecipada da tropa, a otimização da distribuição do contingente policial de acordo com a expectativa de público de cada evento, até o detalhamento da atuação de cada equipe, seja por meio de operações de bloqueios antecipadas, ou através de melhorias no monitoramento com a supervisão em tempo real dos grandes comandos operacionais.

Após análise minuciosa de toda a configuração do planejamento operacional de segurança dos festejos juninos, na oportunidade foram apresentados detalhes logísticos para assegurar conforto e bem-estar dos militares escalados, que serão efetuados pela 4ª Seção do Estado Maior da PMSE.

O planejamento detalhado e o empenho da Corporação refletem a importância que a segurança pública tem durante os festejos juninos, contribuindo com a preservação do patrimônio cultural do povo sergipano. Por meio dessa iniciativa, a Polícia Militar busca garantir que Sergipe continue sendo conhecido como o “País do Forró”.

Com informações e foto da PM/SE