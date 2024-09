POLÍCIA PENAL APREENDE 10 APARELHOS CELULARES E COMPONENTES ARREMESSADOS EM PRESÍDIO DE AREIA BRANCA

Policiais penais do Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab) apreenderam, nesta segunda-feira, 9, dez aparelhos de telefone celular, sete carregadores, fones de ouvido e chips de operadoras de celular. Os itens foram lançados por cima do presídio, localizado na região Agreste do Estado.

De acordo com a direção da unidade, os equipamentos eletrônicos foram localizados após varredura das equipes pelo perímetro do presídio, conforme protocolo de segurança da unidade. “A partir disso, nossos policiais localizaram seis pacotes bem embalados, demarcados com as siglas C e E. Após averiguação do material, constatamos essa vasta quantidade de equipamentos eletrônicos que seria destinada a detentos da unidade”, explica.

Ainda, segundo a direção do Presab, a suspeita é de que o material tenha sido arremessado na madrugada do último domingo, 8.

O material apreendido foi entregue ao setor de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe). As equipes atuarão no sentido de apurar, entre outras questões, a origem dos produtos, autoria dos arremessos e os presos destinatários dos objetos ilícitos.

Fonte e foto Sejuc