POLÍCIA PENAL APREENDE DROGAS, CELULARES E COMPONENTES ARREMESSADOS EM PRESÍDIO DE AREIA BRANCA

Policiais penais do Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab) apreenderam, nesta quinta-feira, 19, dois aparelhos de telefone celular, quatro carregadores e 555 gramas de substância análoga à maconha. Os itens foram lançados por cima do presídio, localizado na região Agreste do Estado.

De acordo com a direção, os ilícitos foram localizados após varredura das equipes pelo perímetro do presídio, conforme protocolo de segurança da unidade. “Durante o plantão, os policiais perceberam um barulho no telhado de um dos pavilhões, possivelmente de objetos que tinham sido arremessados. A confirmação veio logo pela manhã, após averiguação feita pelos policiais penais, que localizaram os quatro pacotes bem embalados na cobertura de um pavilhão da unidade prisional”, explica.

O material apreendido foi entregue ao setor de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe). As equipes atuarão no sentido de apurar, entre outras questões, a origem dos produtos, autoria dos arremessos e os presos destinatários dos objetos ilícitos.

Com informações e foto da Sejuc