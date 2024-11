POLÍCIA PENAL APREENDE DROGAS, COMPONENTES E CELULARES E COMPONENTES ARREMESSADOS EM PRESÍDIO

Policiais penais do Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab) efetuaram entre a noite do sábado, 9, e a madrugada deste domingo, 10, a apreensão de drogas, aparelhos de telefone celular, carregadores, fones de ouvidos e cartelas de comprimido. Os itens foram localizados no perímetro interno e externo da unidade prisional localizada na região Agreste do Estado.

De acordo com a direção da unidade, os equipamentos eletrônicos foram localizados após varredura das equipes em decorrência da constatação de um indivíduo nas proximidades do muro da penitenciária.

“Ainda na noite de ontem, por volta das 22h, o policial penal que estava em uma das guaritas da unidade prisional verificou a presença de um indivíduo, com vestimentas na cor preta, próximo ao muro do presídio. De imediato, as nossas equipes tentaram intercepta-lo, mas o indivíduo acabou empreendendo fuga. Diante do ocorrido, após varredura na parte interna da unidade, foram encontrados dois pacotes bem embalados. Na averiguação do material, foi confirmada a presença de cinco aparelhos de telefone celular”, detalha.

A direção explica que uma nova varredura foi realizada na madrugada deste domingo, 10, por volta das 05h, que resultou na apreensão de outro pacote, agora na parte externa da unidade prisional, contendo oito carregadores de celular, fones de ouvidos, cartelas de comprimidos e uma embalagem contendo 49 gramas de substância análoga à cocaína.

“Percebemos que a “encomenda” era uma só, mas a intervenção rápida dos nossos policiais fez com que o indivíduo largasse o restante do material ainda na parte externa”, acrescenta.

O material apreendido foi entregue ao setor de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe). As equipes atuarão no sentido de apurar, entre outras questões, a origem dos produtos, autoria dos arremessos e os presos destinatários dos objetos ilícitos.

Fonte e foto Sejuc