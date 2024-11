POLÍCIA PENAL APREENDE QUATRO APARELHOS CELULARES QUE SERIAM ENTREGUES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO

Policiais penais do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) efetuaram, na manhã desta terça-feira, 26, a apreensão de quatro aparelhos celulares que seriam entregues na unidade prisional. O material foi encontrado com um prestador de serviço de uma empresa terceirizada, durante procedimento de revista.

De acordo com a direção do Copemcan, a ação ocorreu por volta das 8h, após denúncias de que o profissional, de 35 anos, que executaria serviços de soldagem nas estruturas metálicas da unidade prisional, tentaria entrar com os ilícitos.

De posse das informações, ao recepcionar o prestador e submetê-lo ao procedimento de revista utilizando um detector de metal, os policiais penais localizaram uma embalagem, envolvida em uma capa utilizada para guardar o equipamento de soldagem. Nela, foram encontrados os quatro aparelhos de telefone celular.

Diante do fato, o indivíduo e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para a lavratura do flagrante e adoção das devidas providências.

Fonte e foto Sejuc