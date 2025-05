POLÍCIA PENAL FLAGRA TENTATIVA DE ENTREGA DE CELULARES POR ADVOGADO EM PENITENCIÁRIA DE SÃO CRISTÓVÃO

Policiais penais efetuaram, no início da tarde desta quinta-feira (22), a prisão em flagrante de um advogado que tentou entrar com celulares no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), localizado no município de São Cristóvão.

De acordo com a direção do complexo penitenciário, o flagrante ocorreu por volta das 12h50, no momento em que o advogado se apresentava à unidade para uma visita jurídica. Durante o procedimento de revista padrão, realizado pelos policiais penais, foram apreendidos com o profissional quatro aparelhos de telefone celular e uma bateria portátil.

Diante do exposto, a direção da unidade prisional acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que enviou um representante para acompanhar todos os procedimentos com objetivo de assegurar a legalidade da ação.

Após o flagrante, o advogado foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e encaminhado para as providências cabíveis.

