Polícia prende casal investigado por morte de idoso em São Cristóvão

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), cumpriu os mandados de prisão contra o casal investigado pelo latrocínio de um idoso de 81 anos, no último dia 18 de dezembro, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. O homem e a mulher apontados pela investigação como autores do crime foram presos no domingo (26), e a ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (29).

De acordo com a delegada Thereza Simony, após a divulgação das imagens do casal se aproximando da casa da vítima, a Polícia Civil recebeu informações que possibilitaram a identificação dos investigados. “Então, representamos pela prisão preventiva do casal, e os investigados se entregaram na Central de Flagrantes, no último domingo”, detalhou.

Em depoimento realizado no Depatri nessa terça-feira, os investigados confessaram a prática do crime. “Eles alegaram, todavia, que o crime havia sido praticado para matar, e não para roubar a vítima”, esclareceu Thereza Simony, reforçando que a apuração policial segue baseada na linha investigativa de latrocínio.

Os investigados foram identificados pela análise de imagens de câmera de segurança, que mostram o momento em que o casal chega em uma bicicleta, e o homem pula o muro da residência da vítima. Logo após, o homem consegue viabilizar o acesso da mulher, que também entra no imóvel. De dentro da casa da vítima, foram levados televisão e mantimentos alimentares.

Fonte e foto SSP