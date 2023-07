Polícia prende dois homens suspeitos de falsificarem bilhetes em casa de show no Bairro Coroa do Meio

Policiais do BPTur prenderam na noite da última quinta-feira (06), dois homens por crime de estelionato, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência na casa de show Vibe. As informações são de que os suspeitos falsificaram os bilhetes do estabelecimento e tentaram comprar bebidas.

Quando a equipe chegou ao local, localizou os supostos autores por funcionários, e com mais de nove fichas falsificadas. Eles alegaram que o material foi encontrado no banheiro do estabelecimento.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM