PC PRENDE EM ESTÂNCIA HOMEM INVESTIGADO POR ESTUPRO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO CONTRA A ENTEADA

A Delegacia Regional de Estância, em parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Nossa Senhora do Socorro, prendeu nesta segunda-feira (24), um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma criança. O crime aconteceu em Socorro e a detenção no município estanciano.

De acordo com as investigações, o suspeito teria abusado sexualmente de sua enteada, no município de Nossa Senhora do Socorro, tendo fugido, após o crime, para a cidade de Estância.

A prisão, ocorrida na manhã de ontem, foi resultado de intensas investigações realizadas pelas equipes das delegacias envolvidas, que, após troca de informações, localizaram o homem no município estanciano.

O suspeito foi capturado e, após a formalização da prisão, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça, que tomará as devidas providências legais para o andamento do processo.

Fonte: SSP/SE