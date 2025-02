Polícia prende em flagrante investigado por feminicídio em Propriá

A Polícia Militar prendeu em flagrante o homem suspeito de cometer o crime de feminicídio ocorrido nas proximidades do Bairro Brasília, em Propriá, no último sábado, dia 15 de fevereiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Propriá. A prisão foi realizada em Nossa Senhora da Glória, horas após o feminicídio.

De acordo com o tenente-coronel Rivângelo Franco, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após o crime, as equipes policiais iniciaram os primeiros levantamentos sobre o fato, coletando informações com familiares e testemunhas. “Após o levantamento, identificamos dois possíveis endereços do suspeito”, detalhou.

Ainda durante os procedimentos adotados pela Polícia Militar, além dos endereços do investigado, as equipes obtiveram imagens de câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime. “Com base nessas informações, direcionamos as equipes para a Caatinga e para a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM)”, acrescentou o comandante do 2º BPM.

Os dois possíveis endereços do investigado eram as cidades de Nossa Senhora da Glória e Ilha das Flores. “Ao fugir do cenário do crime, ele se dirigiu à cidade de Nossa Senhora da Glória, onde a Caatinga fez o cerco e o prendeu em flagrante. Foi um trabalho rápido, que culminou na prisão do investigado”, especificou o tenente-coronel Rivângelo Franco.

Motivação

Durante as diligências, testemunhas informaram que a vítima teria contribuído para o término do relacionamento da sobrinha com o ex-companheiro, o que aponta para a linha de investigação de feminicídio. Diante disso, a vítima teria recebido ameaças do suposto autor do crime. Todos os relatos apurados nos procedimentos iniciais foram anexados ao inquérito policial instaurado pela DAGV de Propriá.

Fonte ascom SSP