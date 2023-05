Policia prende homem com mandado de prisão em aberto no Bairro Lamarão

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto na madrugada deste domingo (28). O flagrante aconteceu no Bairro Lamarão, em Aracaju.

Enquanto realizavam rondas na referida localidade, os militares do BPRp visualizaram dois homens empurrando uma motocicleta.

Durante a abordagem, um deles afirmou que era proprietário e condutor da moto, como também, explicou que o veículo estava sem combustível.

O garupa da moto também teve a identificação consultada pelos policiais. No procedimento, os agentes descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 4ª Vara Criminal de Aracaju.

A equipe policial cumpriu a ordem judicial e encaminhou o suspeito para a Central de Flagrantes.