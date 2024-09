POLICIA PRENDE HOMEM É PRESO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E INCÊNDIO A CASA EM POÇO REDONDO

Policiais civis da Delegacia de Poço Redondo cumpriram um mandado de prisão temporária nesta sexta-feira, 13, no município, contra um homem investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e incêndio qualificado. Os crimes foram praticados no final de agosto de 2024 contra a ex-companheira do autor dos delitos.

Segundo relatos da vítima, na festa da padroeira realizada no povoado Santa Rosa do Ermínio, ela encontrou o ex-companheiro, que não gostou de vê-la no local. Temendo sua atitude, uma vez que ele não aceitava o fim do relacionamento, a noticiante retornou para sua casa.

Nesse momento, foi surpreendida com o investigado que forçou a entrada e adentrou a residência. De posse de galões de gasolina, o homem espalhou o combustível pela casa e também em parte do corpo da vítima.

Quando tentava acender o fogo através de um isqueiro, a vítima conseguiu fugir e procurar socorro com a vizinhança. A residência foi incendiada com a perda de vários objetos e utensílios. O fogo foi contigo com ajuda de populares. Os oficiais investigadores de Polícia Civil foram ao local e constatam o estado de combustão do imóvel, apresentando um relatório ao Poder Judiciário.

Com parecer favorável do Ministério Público, a Justiça acatou a prisão temporária do investigado, que foi devidamente cumprida. Já submetido à audiência de custódia na Comarca de Poço Redondo, houve a manutenção da prisão temporária anteriormente decretada.

A Polícia Civil continua as investigações dentro do inquérito policial cuja conclusão se dará no prazo legal.

Fonte: Polícia Civil