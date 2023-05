Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM) prenderam nessa segunda-feira (15) um homem suspeito de praticar furto em uma loja, no bairro São José, em Aracaju.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja. Ao chegar no local informado, os funcionários do estabelecimento haviam contido o suspeito com duas câmeras que teriam sido furtadas por ele.

O homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, onde as demais medidas legais foram adotadas.