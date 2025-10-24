POLÍCIA PRENDE HOMEM QUE SE APRESENTOU COMO ADVOGADO NA DELEGACIA DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Na tarde desta quinta-feira (23), um homem foi preso após tentar se passar por advogado na Delegacia de Canindé de São Francisco. O suspeito apresentava sinais de embriaguez: olhos avermelhados e forte odor etílico. Ele foi autuado em flagrante por exercício ilegal da profissão, resistência e embriaguez ao volante.

Segundo informações, o homem chegou à unidade policial acompanhado de uma mulher. Ele alegou ser advogado e exigiu a senha do wi-fi da delegacia. Diante da negativa, passou a falar em voz alta e a agir de forma irônica e debochada.

Devido ao comportamento inadequado, um policial questionou-o sobre a veracidade da informação de que seria advogado. O homem confirmou duas vezes, mas se recusou a apresentar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Quando foi avisado de que iria prestar esclarecimentos por falsa identificação, o suspeito tentou deixar o local e, ao reagir à abordagem, lesionou uma das mãos do agente.

Após o ocorrido, o homem mudou a versão e disse que era “preposto”, e não advogado, o que foi contestado pelas testemunhas. Com o suspeito foi encontrada um porta-documentos com brasão e a inscrição “Agente de Segurança”.

Através das imagens de câmeras de segurança, foi constatado que o homem chegou à delegacia em um veículo Gol, que foi deixado estacionado em frente ao local. Além disso, nos levantamentos realizados, os policiais constataram que o falso advogado já respondeu por posse ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tentativa de homicídio.

Diante dos fatos, o homem foi preso e autuado em flagrante e será submetido a audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

Com informações da SSP